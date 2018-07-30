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Общество

Генпрокуратура КР не может экстрадировать Данияра Усенова, но работу проводит

Генеральная прокуратура Кыргызстана прокомментировала получение паспорта гражданина Республики Беларусь беглым премьер-министром КР Данияром Усеновым.

По данным надзорного органа, 14 декабря 2017 года Генпрокуратура КР направила белорусским коллегам ходатайство с просьбой принять меры по розыску и задержанию Данияра Усенова, сменившего имя на Даниила Урицкого.

6 марта 2018 года Генпрокуратура Республики Беларусь прислала отказ со ссылкой на статью Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

«В марте 2018 года ГП КР вновь направила в Генпрокуратуру Беларуси запрос о выдаче Данияра Усенова для приведения приговоров в исполнение. В настоящее время, несмотря на то, что Генпрокуратура Беларуси отказала в выдаче Данияра Усенова, работа по его экстрадиции со стороны ГП КР продолжается», — собищили в ведомстве.

Данияр Усенов заочно осужден по событиям 7 апреля 2010 года. Он приговорен к пожизненному заключению.
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