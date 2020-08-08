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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Минздраву поручено рассмотреть вопросы привлечения медиков на контрактной основе

Министерству здравоохранения поручено рассмотреть вопросы привлечения медицинских специалистов к работе на контрактной основе на случай обострения эпидемиологической ситуации в осенний период. Решение принято на заседании Республиканского оперативного штаба, сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул, что во всех областях Кыргызстана, начиная с больниц и заканчивая фельдшерско-акушерскими пунктами, должен быть соответствующий запас всего необходимого.

Эти вопросы должны быть под постоянным контролем. Недостаточного контроля, безалаберного и безответственного отношения я не потерплю.

Кубатбек Боронов

«Сегодня наши медицинские работники борются за жизни кыргызстанцев. Наша главная задача — максимально сократить и не допускать смертельных случаев от коронавируса и пневмонии. К каждому пациенту должен быть индивидуальный подход», — сказал глава правительства.

На заседании также обсудили вопрос оснащения новых больниц и перепрофилируемых объектов здравоохранения. Премьер-министр отметил важность полной обеспеченности их медицинским персоналом, медикаментами и оборудованием.

По итогам заседания штаба дан ряд поручений, в том числе продолжать санитарный контроль в общественных местах, на рынках и в транспорте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161992/
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