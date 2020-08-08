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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В строительство больниц в Кыргызстане инвесторы готовы вложить до $100 миллионов

Президент Сооронбай Жээнбеков дал очередное интервью радиостанции «Биринчи радио». Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что есть инвесторы, которые готовы вложиться в строительство больницы, стоимостью до $100 миллионов.

Глава государства напомнил, что в стране начался капитальный ремонт и строительство новых больниц. «Мы принимаем меры для того, чтобы быть готовыми к возможной второй волне инфекции, о которой предупреждают. Недавно глава ВОЗ открыто заявил, что никто не может точно предугадать, когда планета будет избавлена от этой инфекции. Даже после изобретения вакцины человечество должно быть готово к различным ситуациям по распространению инфекции», — сказал он.

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Он добавил, что раньше многие койко-места были ликвидированы, хорошие больницы и здания медицинского назначения были закрыты на основании различных реформ и программ. Они не функционировали в течение 15, 20 лет. Сейчас в них проводится капитальный ремонт.

Кроме того, в городах и в областных центрах по принципу государственно-частного партнерства построят больницы нового типа, которые будут оказывать комплексные медицинские услуги населению. 

«Мы хотим создать условия, чтобы заболевший человек мог получить комплексные медицинские услуги в одном месте, а не разъезжать с одного конца города в другой, чтобы получить помощь. Это — желание всех кыргызстанцев», — отметил он.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что уже есть инвесторы, в том числе внутри страны, которые хотят сотрудничать в строительстве таких больниц.

«Из-за отсутствия должного внимания, работа по принципу государственно-частного партнерства практически не проводилась. Сейчас мы стараемся реанимировать это сотрудничество», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161986/
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