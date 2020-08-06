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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов раскритиковал руководство Минздрава

Премьер-министр Кубатбек Боронов раскритиковал руководство Минздрава за недостаточную проработку вопроса по приобретению рентген-аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, сегодня состоялось очередное заседание Республиканского оперативного штаба. На нем была заслушана информация по мониторингу в учреждениях и организациях здравоохранения в Иссык-Кульской и Нарынской областях по наличию и потребности в медоборудовании, расходных материалах, лекарственных препаратах и средствах индивидуальной защиты.

Глава правительства поручил в кратчайшие сроки решить вышеуказанные вопросы и ускорить процесс закупок.

Профильным государственным органам, а также местным органам власти дан ряд поручений, в том числе по вопросам усиления потенциала специалистов первичной медико-санитарной службы, усиления инфекционного контроля в медицинских учреждениях, а также проведения подворных обходов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161793/
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