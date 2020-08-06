Чиновник Канат Керимкулов на протяжении 20 лет совмещал бизнес и госслужбу

Сотрудник аппарата правительства Канат Керимкулов на протяжении почти 20 лет совмещал государственную службу и бизнес в ОсОО «Торговый дом «Арпа», где он владеет долей. Об этом сообщает сайт Politmer.kg.

По данным издания, в опубликованных за три года декларациях (2015-2018, кроме 2017-го) чиновника нет упоминаний о доле в бизнесе. В правительстве Канат Керимкулов сейчас занимает должность заведующего сектором мониторинга «Программы правительства КР» при отделе экономики и инвестиций. Предыдущее место его работы — Госфиннадзор.

Уточняется, что Канат Керимкулов — потомственный чиновник. Его отец Айдарбек Керимкулов в прошлом депутат парламента, экс-директор Госагентства спорта. Его родные дяди по отцу — парламентарий Мыктыбек Абдылдаев и бывший мэр столицы, экс-министр промышленности Медетбек Керимкулов.

Economist.kg и проект «Декларатор» сравнили открытые источники с его налоговыми отчетами и не нашли в них упоминаний о бизнесе. По закону государственные чиновники обязаны раскрывать в налоговой отчетности все без исключения имущество, даже переданное в доверительное управление.

ОсОО «Торговый дом «Арпа» просуществовало с апреля 1997-го по сентябрь 2018 года.

В списке его учредителей, помимо Каната Керимкулова, еще пять человек.

Основным видом деятельности торгового дома «Арпа» в учредительных документах указана оптовая неспециализированная торговля. Этот торговый дом просуществовал 21 год.

Из-за того, что портал «Открытый бюджет» Минфина не работает в полноценном режиме, выяснить, сколько ТД «Арпа» выплатил налогов и платежей в бюджет, не удалось. Согласно сведениям osoo.kg, в 2018 году — последний год работы компании — от нее поступила 1 тысяча 100 сомов.

Отмечается, что в открытом доступе есть только три декларации Каната Керимкулова — за 2015, 2016 и 2018 годы. Согласно отчетам, у чиновника есть «трансформирующаяся» квартира, которая в течение этих лет несколько раз меняла свой размер — в 2015-м она была 117 квадратных метров , спустя год потеряла три квадратных метра и к 2018-му остановилась на 115 квадратных метрах . Другого движимого или недвижимого имущества у него нет согласно данным деклараций.

В 2018 году, по утверждениям Каната Керимкулова, он заработал всего 364 тысячи сомов за весь год (по 30 тысяч в месяц).