Это был аванс. Почему в Нарынской области врачи получили меньше положенного

Сотрудники Нарынской областной объединенной больницы получили аванс к празднику Курман айт. В администрации организации прокомментировали жалобу врачей и медсестер, что они получили меньше обещанного.

«Мы решили всем выплатить аванс. Окончательный расчет будет по итогам месяца уже по новым расценкам за фактически отработанные дни и нахождение в обсервации согласно постановлению правительства», — отметили в больнице.

Уточняется, что ранее для поддержки медицинских работников в Нарынской области, привлеченных для выявления и лечения больных с коронавирусной инфекцией, были произведены выплаты в размере 58 миллионов 550 тысяч 500 сомов, из них за июль на счет 1 тысячи 546 медработникам переведено 20 миллионов 19 тысяч 900 сомов.

Напомним, что с 1 июля выросли компенсационные надбавки медикам за работу в очаговых зонах.