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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Медиков поделили на четыре категории и увеличили им надбавки. Насколько и кому

С 1 июля выросли компенсационные надбавки медицинским работникам за работу в очаговых зонах. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова объяснила новый механизм начисления.

По ее словам, медработники разделены на четыре группы.

Врачам, работающим в красной зоне (на карантинно-казарменном положении), сумму компенсации увеличили на 30 процентов. Теперь они будут получать 3 тысячи сомов за отработанный день вместо 2 тысяч 300 сомов. Средний медперсонал — 2 тысячи 500 сомов (раньше было 2 тысячи сомов), младший — 2 тысячи 200 сомов (вместо 1 тысячи 800). За день работы в обсервации сумма одинаковая для всех — 900 сомов в сутки.

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Вице-премьер-министр сообщила, что срок нахождения в обсервации сокращен с 14 дней до 7.

«Теперь каждый медработник по желанию, учитывая состояние здоровья, может работать более 15 дней в красной зоне. Например, если врач отработает 22 дня, еще 7 проведет в обсервации, то у него выйдет 72 тысячи 300 сомов», — отметила она.

Пересмотрены и ставки для медиков, работающих по графику в очагах.

«Раньше врачи получали 100 сомов за час работы, теперь — 130 сомов. Компенсации среднему медперсоналу выросли до 130 сомов (было 90), младшему — до 100 (было 80)», — отметила она.

Сотрудникам скорой помощи увеличили размер компенсации за каждого перевезенного инфицированного. Врачам платят 750 сомов (было 600), среднему медперсоналу — 600 (было 500), младшему — 500 (было 400).

Четвертая категория — сотрудники моргов. «Если ранее врачи-патологоанатомы получали за вскрытие одного инфицированного 1 тысячу сомов, то теперь — 1 тысячу 250 сомов», — отметила Аида Исмаилова.

Среднему медперсоналу компенсационные выплаты увеличили до 1 тысячи сомов (было 800 сомов), младшему медперсоналу — до 800 сомов (было 600 сомов).

«Также будут выплачиваться допвыплаты среднему и младшему медперсоналу за подготовку тела умершего к погребению — 130 сомов за каждого», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161315/
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