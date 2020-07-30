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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

450 кислородных концентраторов получат больницы Кыргызстана

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова, представители Министерства здравоохранения и волонтеры распределили 560 мобильных кислородных концентраторов, поступивших от общественного фонда «Ас салам».

«Сегодня при поддержке фонда в республику поступила гуманитарная помощь. Кислородные концентраторы в количестве 450 штук будут распределены среди новых больниц, остальные 110 фонд передаст нуждающимся клиникам», — сказала вице-премьер.

По ее словам, гуманитарная помощь, которая прибывает в страну от донорских и международных организаций и волонтеров, распределяется прозрачно, на основании коллегиального решения комиссии.

  
Ссылка: https://24.kg/vlast/161276/
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