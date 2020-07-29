Премьер недоволен. Подворные обходы проводят плохо

«Помните, что от эффективной работы каждого акима и главы сельской управы зависит жизнь граждан», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

По его словам, в некоторых районах статистика свидетельствует об увеличении количества случаев заражения коронавирусом. Акимам районов нужно усилить контроль за реализацией поставленных задач и поручений.

«Им нужно быть информированными о каждом пациенте в больнице. Также, как поручалось ранее, проводить подворные обходы для выявления болеющих. Это направление работы исполняется не на соответствующем уровне», — подчеркнул глава кабмина.

Он также поручил усилить контроль эпидемиологической ситуации в Иссык-Кульской области с учетом увеличения числа отдыхающих в курортной зоне.

«Согласно статистическим данным, в прошлом месяце в этот регион на отдых приезжали порядка 3 тысяч человек, в течение 20 дней июля посетили более 10 тысяч отдыхающих. Среди них, возможно, были и те, кто болел и получал лечение. Поэтому очень важно усилить контроль в курортной зоне. В случае необходимости в область будут направлены дополнительные силы», — сказал Кубатбек Боронов.

В ходе заседания штаба обсуждены вопросы о формировании резерва кадров медицинских сотрудников. Премьер поручил усилить работу по организации краткосрочных учебных курсов для медиков.