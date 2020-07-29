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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Медики из России помогут нам в разработке нового протокола лечения COVID-19

Российские специалисты помогут кыргызстанским коллегам в разработке нового протокола лечения COVID-19. Об этом на брифинге в режиме онлайн сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, на данный момент в стране действует третья версия клинического протокола. Все эти версии разработаны самими кыргызстанскими специалистами.

«После встречи с медиками из России Минздрав решил, что четвертая версия протокола будет разрабатываться совместно с российскими коллегами. В скором времени работа будет завершена и протокол будет утвержден», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161057/
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