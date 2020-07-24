Россия передала Кыргызстану ПЦР-тесты и реагенты на 50 тысяч исследований

Российская делегация передала Министерству здравоохранения ПЦР-тесты и реагенты на 50 тысяч исследований. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, накануне вице-премьер-министр Аида Исмаилова встретилась с заместителем директора по клинико-аналитической работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессором Натальей Пшеничной и группой российских врачей под руководством заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан Евгения Кустова.

Предполагается, что группа российских врачей, в составе которой реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, отоларингологи, посетит регионы и примет непосредственное участие в лечении больных с коронавирусной инфекцией, проведет вебинары для врачей со всех регионов.

Аида Исмаилова отметила, что поддержка российской стороны является свидетельством поистине дружественных и братских отношений между народами двух стран, и выразила благодарность российским врачам, Министерству здравоохранения Российской Федерации и посольству Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе с COVID-19.