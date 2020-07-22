16:36
USD 77.28
EUR 88.40
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова тоже решила выслушать волонтеров

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела рабочую встречу с представителями волонтерских движений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, добровольцы рассказали о проблемах, которые требуют содействия со стороны государственных органов.

Читайте по теме
Аскар Алмаз уулу: Президент был в шоке от того, что услышал от волонтеров

В частности, поднимались вопросы о координации волонтерского движения в регионах, технической поддержке кол-центра, обсуждения с бизнес-сообществом доступности услуг рентгенологической диагностики, обеспечения отдаленных районов необходимыми лекарственными средствами, дальнейшем информировании населения о соблюдении противоэпидемических мер.

«Принято решение о дальнейшей совместной работе правительства и волонтерских организаций в борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне с волонтерами и гражданскими активистами, оказывающими посильное содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, встретился президент Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160328/
просмотров: 1128
Версия для печати
Материалы по теме
Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер призвал готовиться
Можно ли принимать от COVID лекарство, в составе которого свинина? Ответ теолога
ФОМС выделил Бишкеку дополнительно 104,8 миллиона сомов на приобретение СИЗ
Уроки пандемии. В Кыргызстане хотят увеличить бюджетные места в ординатуре
Новый учебный год. Чиновники назвали проблему № 1 в Бишкеке
Счастливый конец: мужчина, задыхающийся на руках волонтера, не умер — он жив!
В Бишкеке снизилось количество обращений в дневные и ночные стационары
В Бишкек вернулись кыргызстанцы из Турции
Кыргызстан занял первое место в мире по количеству смертей от COVID-19
Еще одна лаборатория будет делать тесты на коронавирус
Популярные новости
Аскар Алмаз уулу: Президент был в&nbsp;шоке от&nbsp;того, что услышал от&nbsp;волонтеров Аскар Алмаз уулу: Президент был в шоке от того, что услышал от волонтеров
Сооронбай Жээнбеков знает, что говорят в&nbsp;народе. Он&nbsp;прокомментировал ситуацию Сооронбай Жээнбеков знает, что говорят в народе. Он прокомментировал ситуацию
Им&nbsp;тут не&nbsp;место. Сооронбай Жээнбеков рассказал, какие чиновники его огорчают Им тут не место. Сооронбай Жээнбеков рассказал, какие чиновники его огорчают
Позитив. Кубатбек Боронов оставил запись в&nbsp;книге гостей в&nbsp;Минске&nbsp;&mdash; без ошибок Позитив. Кубатбек Боронов оставил запись в книге гостей в Минске — без ошибок
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; объявляет тендер на&nbsp;приобретение оборудования для видеосъемки ИА «24.kg» объявляет тендер на приобретение оборудования для видеосъемки
Все о&nbsp;витамине&nbsp;С Все о витамине С
Dos Credobank приобрел 30&nbsp;кислородных концентраторов Dos Credobank приобрел 30 кислородных концентраторов
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
22 июля, среда
16:35
Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер призвал готовиться Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер пр...
16:28
Можно ли принимать от COVID лекарство, в составе которого свинина? Ответ теолога
16:18
ФОМС выделил Бишкеку дополнительно 104,8 миллиона сомов на приобретение СИЗ
16:00
Денег нет. Ждать ли Бишкеку новых автобусов?
15:49
Уроки пандемии. В Кыргызстане хотят увеличить бюджетные места в ординатуре