Вице-премьер-министр Аида Исмаилова тоже решила выслушать волонтеров

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела рабочую встречу с представителями волонтерских движений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, добровольцы рассказали о проблемах, которые требуют содействия со стороны государственных органов.

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В частности, поднимались вопросы о координации волонтерского движения в регионах, технической поддержке кол-центра, обсуждения с бизнес-сообществом доступности услуг рентгенологической диагностики, обеспечения отдаленных районов необходимыми лекарственными средствами, дальнейшем информировании населения о соблюдении противоэпидемических мер.

«Принято решение о дальнейшей совместной работе правительства и волонтерских организаций в борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметили в пресс-службе.

Напомним, накануне с волонтерами и гражданскими активистами, оказывающими посильное содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, встретился президент Сооронбай Жээнбеков.