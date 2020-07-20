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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Минздраве не смогли ответить о компенсации врачам с внебольничной пневмонией

Вопрос о компенсации медицинским работникам, заболевшим и скончавшимся от внебольничной пневмонии, рассмотрят на заседании республиканского штаба. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

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Напомним, что медработникам, заболевшим коронавирусной инфекцией при исполнении обязанностей, положена компенсация, как и семьям скончавшихся. На прошлой неделе Минздрав объединил статистику заболевших коронавирусом, у которых диагноз подтвержден лабораторно и у которых подтвержден клинически-эпидемиологически (внебольничная пневмония).

Мадамин Каратаев не смог ответить на вопрос 24.kg, положена ли компенсация медработникам, заболевшим внебольничной пневмонией.

«Сегодня на заседании республиканского штаба я подниму этот вопрос. Министерство здравоохранения его решить единолично не может», — отметил он.

Стоит отметить, что штаб последние два дня перестал давать данные о количестве заболевших медиков. Без объяснения причин. По состоянию на 18 июля, согласно данным Минздрава, в Кыргызстане 2 тысячи 269 медицинских работников заболели коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160029/
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