Кубатбек Боронов призвал страны ЕАЭС объединить усилия в борьбе с COVID-19

Эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции можно только общими усилиями стран-участниц интеграционного объединения. Об этом премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов сказал в ходе очередного заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое проходит в городе Минске (Республика Беларусь).

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Как сообщила пресс-служба главы кабмина КР, Кубатбек Боронов отметил, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 вызвало снижение экономической активности и замедление темпов экономического роста и взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза.

«Считаю, что в новых условиях необходимо использовать не только все имеющиеся инструменты, но и внедрять новые подходы для достижения поставленных целей путем устранения всех барьеров, оказывая содействие бизнесу в наших странах. Необходимо принять решения, которые обеспечат население продовольствием, сохранят занятость малого и среднего бизнеса, свободное перемещение товаров и трудовых ресурсов на внутреннем рынке ЕАЭС», — сказал он.

Кубатбек Боронов добавил, что вопросы развития агроиндустрии и индустриализации для нашей страны являются приоритетными отраслями экономики.

Глава правительства заявил, что Кыргызстан заинтересован в налаживании долгосрочных взаимовыгодных связей через формирование кооперационных цепочек производства в рамках объединения и развития импортозамещения.

Евразийская экономическая комиссия должна подключиться и обеспечить должный уровень взаимодействия между бизнесами наших стран. Кубатбек Боронов

«К этому проекту также должны подключиться и действующие финансовые институты ЕАЭС: Евразийский фонд стабилизации развития и Евразийский банк развития. Важно продолжить работу по обсуждению инициативы создания единого института развития ЕАЭС. Вместе с тем предлагаем подготовить программу по повышению эффективности деятельности Евразийского банка развития непосредственно с Евразийским экономическим союзом», — подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства отметил, что эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции можно только общими усилиями стран-участниц ЕАЭС.

«Медицинские работники как никогда нуждаются в поддержке своих коллег из стран государств-членов интеграционного объединения по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, а также других инфекционных заболеваний», — сказал он.