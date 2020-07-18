Кубатбек Боронов призвал страны ЕАЭС объединить усилия в борьбе с COVID-19

Эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции можно только общими усилиями стран-участниц интеграционного объединения. Об этом премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов сказал в ходе очередного заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое проходит в городе Минске (Республика Беларусь).
Как сообщила пресс-служба главы кабмина КР, Кубатбек Боронов отметил, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 вызвало снижение экономической активности и замедление темпов экономического роста и взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза.
«Считаю, что в новых условиях необходимо использовать не только все имеющиеся инструменты, но и внедрять новые подходы для достижения поставленных целей путем устранения всех барьеров, оказывая содействие бизнесу в наших странах. Необходимо принять решения, которые обеспечат население продовольствием, сохранят занятость малого и среднего бизнеса, свободное перемещение товаров и трудовых ресурсов на внутреннем рынке ЕАЭС», — сказал он.
Кубатбек Боронов добавил, что вопросы развития агроиндустрии и индустриализации для нашей страны являются приоритетными отраслями экономики.
Глава правительства заявил, что Кыргызстан заинтересован в налаживании долгосрочных взаимовыгодных связей через формирование кооперационных цепочек производства в рамках объединения и развития импортозамещения.
Евразийская экономическая комиссия должна подключиться и обеспечить должный уровень взаимодействия между бизнесами наших стран.Кубатбек Боронов
«К этому проекту также должны подключиться и действующие финансовые институты ЕАЭС: Евразийский фонд стабилизации развития и Евразийский банк развития. Важно продолжить работу по обсуждению инициативы создания единого института развития ЕАЭС. Вместе с тем предлагаем подготовить программу по повышению эффективности деятельности Евразийского банка развития непосредственно с Евразийским экономическим союзом», — подчеркнул премьер-министр.
Глава правительства отметил, что эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции можно только общими усилиями стран-участниц ЕАЭС.
«Медицинские работники как никогда нуждаются в поддержке своих коллег из стран государств-членов интеграционного объединения по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, а также других инфекционных заболеваний», — сказал он.
Разработка рекомендаций, регламентирующих согласованный алгоритм реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, станет дополнительным инструментом поддержки друг друга.Кубатбек Боронов