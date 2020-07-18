12:03
USD 77.55
EUR 88.54
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Кубатбек Боронов призвал страны ЕАЭС объединить усилия в борьбе с COVID-19

Эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции можно только общими усилиями стран-участниц интеграционного объединения. Об этом премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов сказал в ходе очередного заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза, которое проходит в городе Минске (Республика Беларусь).

Читайте по теме
Премьер-министры Кыргызстана и России обсудили вопросы сотрудничества

Как сообщила пресс-служба главы кабмина КР, Кубатбек Боронов отметил, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 вызвало снижение экономической активности и замедление темпов экономического роста и взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза.

«Считаю, что в новых условиях необходимо использовать не только все имеющиеся инструменты, но и внедрять новые подходы для достижения поставленных целей путем устранения всех барьеров, оказывая содействие бизнесу в наших странах. Необходимо принять решения, которые обеспечат население продовольствием, сохранят занятость малого и среднего бизнеса, свободное перемещение товаров и трудовых ресурсов на внутреннем рынке ЕАЭС», — сказал он.

Кубатбек Боронов добавил, что вопросы развития агроиндустрии и индустриализации для нашей страны являются приоритетными отраслями экономики.

Глава правительства заявил, что Кыргызстан заинтересован в налаживании долгосрочных взаимовыгодных связей через формирование кооперационных цепочек производства в рамках объединения и развития импортозамещения.

Евразийская экономическая комиссия должна подключиться и обеспечить должный уровень взаимодействия между бизнесами наших стран.

Кубатбек Боронов

«К этому проекту также должны подключиться и действующие финансовые институты ЕАЭС: Евразийский фонд стабилизации развития и Евразийский банк развития. Важно продолжить работу по обсуждению инициативы создания единого института развития ЕАЭС. Вместе с тем предлагаем подготовить программу по повышению эффективности деятельности Евразийского банка развития непосредственно с Евразийским экономическим союзом», — подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства отметил, что эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции можно только общими усилиями стран-участниц ЕАЭС.

«Медицинские работники как никогда нуждаются в поддержке своих коллег из стран государств-членов интеграционного объединения по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, а также других инфекционных заболеваний», — сказал он.

Разработка рекомендаций, регламентирующих согласованный алгоритм реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, станет дополнительным инструментом поддержки друг друга.

Кубатбек Боронов
Ссылка: https://24.kg/vlast/159887/
просмотров: 574
Версия для печати
Материалы по теме
Кубатбек Боронов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко
Поставку лекарств из Беларуси в Кыргызстан обсудили премьер-министры двух стран
Премьер-министры Кыргызстана и России обсудили вопросы сотрудничества
Кубатбек Боронов вылетел в Минск на межправительственный совет ЕАЭС
Кубатбек Боронов Россиянын премьер-министри Михаил Мишустинге байланышка чыкты
Кубатбек Боронов позвонил Михаилу Мишустину. О чем говорили главы правительств
На базе одного из стационаров Бишкека планируют открыть реанимационное отделение
Кыргызстанга Турциядан дагы 18 ыктыярчы дарыгер келет
Еще 18 кыргызстанских медиков приедут помогать родине из Турции
Кубатбек Боронов рассказал, что привело к вспышке внебольничной пневмонии
Популярные новости
Дефицит гепарина, клексана, арбидола. Силовики нашли склады с&nbsp;лекарствами Дефицит гепарина, клексана, арбидола. Силовики нашли склады с лекарствами
Ученые Сооронбаю Жээнбекову: надо готовиться ко&nbsp;второй волне COVID-19 Ученые Сооронбаю Жээнбекову: надо готовиться ко второй волне COVID-19
Кубатбек Боронов рассказал, что привело к&nbsp;вспышке внебольничной пневмонии Кубатбек Боронов рассказал, что привело к вспышке внебольничной пневмонии
Премьер назвал неправдой растрату средств доноров не&nbsp;по&nbsp;назначению Премьер назвал неправдой растрату средств доноров не по назначению
Бизнес
Как получить денежный перевод из&nbsp;России без комиссии на&nbsp;карту &laquo;Бакай Банка&raquo;? Как получить денежный перевод из России без комиссии на карту «Бакай Банка»?
&laquo;Бакай Банк&raquo; отменил штрафы за&nbsp;просрочку кредитов как минимум до&nbsp;1&nbsp;сентября «Бакай Банк» отменил штрафы за просрочку кредитов как минимум до 1 сентября
Завершена реконструкция аэропорта &laquo;Исфана&raquo; Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
18 июля, суббота
12:01
Пьяный водитель в результате аварии снес забор здания прокуратуры города Бишкек Пьяный водитель в результате аварии снес забор здания п...
11:55
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 70 медиков
11:47
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 73 человека
11:40
В КР за сутки выявлено 1 тысяча 264 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 25 047
11:31
Активист призывает власти начать диалог и ответить на самые каверзные вопросы