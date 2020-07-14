Депутаты просят премьера срочно запросить от ВОЗ группу экспертов по COVID-19

Депутаты парламента обратились к премьер-министру Кубатбеку Боронову с требованиями. Об этом 24.kg рассказала Наталья Никитенко.

По ее словам, она и ее коллеги Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков написали открытое письмо главе кабмина. Они обратили внимание на несколько пунктов. В частности, раскритиковали за инициативу с внедрением в больницах кураторов. «В условиях высочайшего напряжения нельзя затруднять работу медицинских работников, ставя рядом с ними чиновников-кураторов. Это неэффективно», — говорится в письме.

Нардепы также считают важным обратиться к международным партнерам и государствам, имеющим положительный опыт в борьбе с COVID-19. Парламентарии подчеркнули, что требуют от главы кабмина обратиться во Всемирную организацию здравоохранения с просьбой прислать группу авторитетных экспертов, которые могли бы ответить на вопросы о природе происхождения и механизме действия на организм COVID-19 и внебольничной пневмонии, взаимосвязи между ними и причинах большого количества отрицательных результатов ПЦР-анализов. Депутатов также интересует, является ли вирус, вызывающий внебольничную пневмонию, разновидностью COVID-19 и почему вспышка именно этой болезни происходит наиболее активно в странах Центральной Азии.

Отметим, ранее председатель комитета по правопорядку сообщила 24.kg, что направлено письмо торага Дастанбеку Джумабекову с просьбой провести внеочередное заседание в связи с критической эпидемиологической обстановкой и затребовать отчет премьер-министра Кубатбека Боронова о распределении донорских средств, которые должны быть направлены на борьбу с пандемией. Однако депутаты получили отказ.