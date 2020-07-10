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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Сооронбай Жээнбеков призвал полпредов готовить больницы к осенне-зимнему периоду

Сооронбай Жээнбеков сегодня провел онлайн-совещание с полномочными представителями правительства в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По ее данным, чиновники обсудили ход реализации решений Совета безопасности по стабилизации эпидемиологической ситуации в областях, борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Руководители регионов рассказали о мерах по борьбе с COVID-19 на местах, обеспечению населения медицинскими услугами.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что регионам нужно извлечь урок из ситуации и своевременно предотвращать все риски.

Глава государства подчеркнул необходимость полного оснащения всех медиков, больниц, дневных стационаров и обсервационных зон необходимыми защитными средствами, оборудованием, медикаментами. Также он обратил внимание на наличие запасов лекарств в аптеках и призвал провести полный аудит, заранее резервировать и сообщать о недостающих препаратах.

Когда люди встревожены, их труднее защитить от паники.

Сооронбай Жээнбеков

«Постоянно должна вестись разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, условий изоляции, масочного режима. В летний период особенно популярными становятся туристические зоны Иссык-Кульской области, поэтому главы областей, акимы районов, айыл окмоту и другие руководители должны работать в усиленном режиме, создавать условия отдыхающим», — сказал он.

Глава КР призвал не забывать о вопросах экономического сектора и сельского хозяйства, отметил важность подготовки объектов к осенне-зимнему периоду, особенно больниц. «У нас много достойных сыновей и дочерей, которые приходят на помощь при таких трудностях. Нужно эффективно работать с такими волонтерами. Они большая сила. Усильте заботу о врачах, обеспечьте их всем необходимым», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159061/
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