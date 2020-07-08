Сооронбай Жээнбеков решил посетить дневной стационар. Что увидел президент

Сооронбай Жээнбеков посетил дневной стационар в Бишкеке, который открылся для приема граждан по оказанию первичной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Директор объединенного ЦСМ Первомайского района столицы Мунаркан Омуралиева рассказала о процедуре приема граждан, оказания им первичной помощи. Она заявила, что для удобства больных в стационаре функционирует аптека.

По ее словам, были изучены все пробелы, которые имели место в начале деятельности дневных стационаров, и выразила уверенность в том, что вскоре удастся победить заболевание. Мунаркан Омуралиева проинформировала, что врачи обеспечены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты.

При беседе с персоналом Сооронбай Жээнбеков отметил своевременность открытия стационаров в городе, так как накануне граждане, оставшись без внимания, были встревожены отсутствием консультаций и первой медицинской помощи.

«Стационары, — конечно, временные объекты, они будут существовать в зависимости от дальнейшей ситуации. Нынешняя показывает, какой опасности подвергается здоровье населения. Отсутствие комплексной современной клиники ощущается особенно остро. В Бишкеке мы построим комплексную больницу, которая будет оказывать все медицинские услуги. Есть инвесторы, которые заинтересованы вложить средства в строительство современной клиники на основе государственно-частного партнерства. Такие же современные больницы будут построены во всех областных центрах», — пообещал он.

Глава государства отметил, что проблемы в системе здравоохранения известны всем, вопрос о состоянии отрасли готовился для рассмотрения на Совбезе. В связи со сложившейся ситуацией его рассмотрение отодвинулось на определенное время. Он добавил, что при любых обстоятельствах процесс цифровизации системы здравоохранения не остановится и находится под его личным контролем.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил медиков за самоотверженный труд.

«Я, как и все граждане нашей страны, верю в профессионализм и самоотверженность наших врачей. Несмотря на угрозу своему здоровью, вы продолжаете работать во благо здоровья своих соотечественников. В ваших глазах нет усталости и страха, вижу доброту и уверенность, желание помочь людям. И это меня вдохновляет. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями», — подчеркнул президент.