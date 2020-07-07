18:29
USD 77.22
EUR 87.19
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Никаких привилегий отдельным персонам. Президент о доступе к медицинским услугам

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня провел онлайн-совещание с мэром Бишкека Азизом Суракматовым.

Обсуждены текущая эпидемиологическая ситуация в столице и принимаемые меры по ее стабилизации.

Градоначальник сообщил, что на сегодня по Бишкеку заражение коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждено у 3 тысяч 434 человек, что составляет 42 процента от общего числа больных по республике.

Азиз Суракматов отметил, что для больных коронавирусной инфекцией в столице развернуты дополнительные койко-места на базе различных учреждений. Кроме того, четыре дневных стационара во всех районах города, где за последние дни более 3 тысяч граждан получили медицинскую помощь и консультации. Ведется работа над открытием еще пяти подобных стационаров в целом на 250 мест, которые в час смогут обслуживать до 220 человек. Изучается возможность открытия еще пяти дополнительных пунктов в местах с наиболее большим числом заболевших.

Читайте по теме
Мужчина умер, потому что аппарат ИВЛ забрали для сестренки врача

Одна из наиболее острых проблем, по данным мэрии, — нехватка карет скорой помощи.

Сооронбай Жээнбеков заметил, что необходимо изучить состояние всех медицинских учреждений в столице, в том числе на наличие резерва специалистов, обратив внимание на отсутствие действенного анализа ситуации. Он подчеркнул, что все обращающиеся должны быть обеспечены своевременной медицинской помощью.

В этом вопросе не должно быть привилегий отдельным лицам, все должны иметь равный доступ к медицинским услугам.

Сооронбай Жээнбеков

Он призвал рационально использовать имеющиеся возможности, привлечь дополнительные ресурсы для сокращения очередей в дневных стационарах и повысить эффективность их работы.

Глава государства заявил, что важно подготовить больницы к осенне-зимней эпидемиологической ситуации, оказать помощь в обеспечении врачей дополнительным транспортом. Относительно запроса мэрии по нехватке карет скорой помощи он напомнил, что республиканскому штабу ранее было рекомендовано изучить этот вопрос, в том числе по линии международных партнеров по развитию. Как ожидается, по данному вопросу будут внесены конкретные предложения.

Сооронбай Жээнбеков призвал усилить контроль над отраслями, на деятельность которых были введены ограничения. Также он обратил внимание мэра на недостаточное соблюдение санитарных правил в общественном транспорте.

Президент подчеркнул особую важность поддержки промышленных предприятий, тесного взаимодействия с гражданским обществом и представителями бизнес-среды по их обращениям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158647/
просмотров: 699
Версия для печати
Материалы по теме
Очереди и ожидание в арыках. Как бишкекчане пытаются попасть в дневной стационар
Дневные стационары приняли почти 3,5 тысячи бишкекчан, четыре пациента умерли
Посольство Кыргызстана в Южной Корее просит соотечественников помочь родине
Дневные стационары: никакой дистанции, дорогие аптеки, отсутствие чеков и СИЗ
Фото дня. Врачи в Иссык-Кульской обсервации спят на одной кровати по двое
В аппарате ЦИК коронавирусом заразились десять сотрудников
Премьер прав: внебольничная пневмония — это следствие заражения коронавирусом
В правительстве согласны с критикой президента, но никого не уволят
Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен
Врачей по контракту будут кормить, выдавать им СИЗ и платить повышенную зарплату
Популярные новости
Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников Паника среди кыргызстанцев. Сооронбай Жээнбеков раскритиковал чиновников
Алгоритм захоронения умерших от&nbsp;COVID-19&nbsp;не соблюдается. Премьер встревожен Алгоритм захоронения умерших от COVID-19 не соблюдается. Премьер встревожен
Сооронбай Жээнбеков переговорил по&nbsp;телефону с&nbsp;Владимиром Путиным Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с Владимиром Путиным
В&nbsp;Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на&nbsp;лекарства В Кыргызстане составили список лиц, существенно повысивших цены на лекарства
Бизнес
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
MegaCom отказался от&nbsp;расходов на&nbsp;рекламу в&nbsp;пользу бесплатной связи для медиков MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
Ассоциация развития возвратного лизинга о&nbsp;принципах сделок данного типа Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа
7 июля, вторник
18:16
В Бишкеке неизвестные в медицинских масках украли из подъезда велосипеды В Бишкеке неизвестные в медицинских масках украли из по...
18:03
Очереди и ожидание в арыках. Как бишкекчане пытаются попасть в дневной стационар
17:56
Выборы-2020. СДПК Сагынбека Абдрахманова собралась баллотироваться в парламент
17:48
В Бишкеке внедорожник протаранил стену и влетел в кафе
17:47
Дневные стационары приняли почти 3,5 тысячи бишкекчан, четыре пациента умерли