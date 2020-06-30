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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Президент прокомментировал слухи о поддержке одной из партий

Сегодня в Жогорку Кенеше члены правительства принесли присягу. На заседании парламента присутствовал президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства рассказал, что правительство должно обеспечить честные и справедливые выборы. Он отметил, что до него дошли слухи о том, что президент окажет покровительство одной из партий.

«Мы готовимся к выборам. Приняты соответствующие законы, они вступили в силу. Есть поправки, предусматривающие механизм ответственности за нарушение избирательного законодательства, а также применения административного ресурса. В народе говорят о том, что какая-то партия заручилась поддержкой президента и эта партия возьмет столько-то мандатов. Я был избран не для того, чтобы служить какой-то партии, а для того, чтобы служить народу. Возможно, с кем-то у меня хорошие, человеческие отношения, но как президент я не обязан никому ни морально, ни материально. Я опираюсь на народ, а не на партию. Только народу и Богу я верю», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157797/
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