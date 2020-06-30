Президент потребовал от кабмина открыто отчитаться по средствам от доноров

По поступившим от доноров средствам надо дать открытый отчет гражданам. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства потребовал от правительства обеспечить целевое использование донорских средств и прозрачность отчета для граждан.

«Правительство должно точно подсчитать все расходы и рассчитать все риски. Надо продолжить переговоры по рассрочке внешного долга, также устранить административное давление на бизнес», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, Жогорку Кенеш сегодня проводит внеочередную сессию. На повестке дня один вопрос — присяга премьер-министра и членов правительства. Однако не все члены кабмина смогли прибыть в парламент. У вице-премьера Эркина Асрандиева выявлен коронавирус. Он проходит лечение. Контактировавшие с ним чиновники отправлены в самоизоляцию.