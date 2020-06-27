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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Не хватает ресурсов. В борьбе с COVID-19 задействуют частные больницы и скорые

В Бишкеке необходимо ускорить мобилизацию частных лабораторий, служб скорой помощи и больниц. Об этом заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского оперативного штаба.

По его словам, за сутки зарегистрировано 309 случаев коронавирусной инфекции.

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«В связи с большим количеством обращений служба скорой помощи испытывает нагрузку и приезжает с опозданиями. Министерству здравоохранения в срочном порядке необходимо привлечь машины скорой помощи и соответствующих специалистов, находящихся в ведении государственных органов. По возможности нужно привлечь службы из районов с благополучной эпидемиологической ситуацией. Важно подключить к данной работе и частные службы скорой помощи», — сказал глава кабмина.

Не должно быть фактов, когда привозят больных, а больницы отказываются их принимать или заставляют ждать по 1,5 часа на улице.

Кубатбек Боронов

«Врач скорой помощи должен знать, куда везти больного, как только принимает решение о его госпитализации, а не тратить время в поиске больницы. При этом в больницах не должны требовать справки об анализе на COVID-19», — сказал он, подчеркнув, что должно быть полное взаимодействие службы скорой помощи и больниц.

Кроме того, поручено в короткие сроки отремонтировать и ввести в строй имеющиеся машины Центра экстренной медицины.

Как отмечено на заседании штаба, сегодня столичной Станции скорой помощи будет передано девять машин от Госкомитета по делам обороны и МЧС.

Глава правительства поручил министру здравоохранения Сабиржану Абдикаримову продолжать работу по освобождению и подготовке дополнительных койко-мест в больницах с привлечением частных клиник. «В связи с тем, что наша система здравоохранения не справляется с большим потоком больных, необходимо максимально мобилизовать все имеющиеся ресурсы и оказать помощь каждому нуждающемуся в медицинской помощи. На сегодня мест в медучреждениях достаточно для приема больных, но мы должны готовиться к завтрашнему дню, поэтому необходимо постоянно расширять и готовить новые места. Привлекайте к этой работе частные больницы», — заметил он.

Частным лабораториям как можно скорее необходимо начать проводить тестирование на вирус.

Кубатбек Боронов

Профильным государственным органам поручено усилить все мероприятия по удержанию эпидемиологической ситуации в столице, а также под постоянным контролем держать вопросы наличия запасов средств индивидуальной защиты, тест-систем.

Республиканский штаб призывает граждан соблюдать санитарные нормы, оставаться дома.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157625/
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