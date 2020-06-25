Пользователи соцсетей продолжают уличать Гульшат Асылбаеву в распространении лжи

Автор законопроекта «О манипулировании информацией» Гульшат Асылбаева выразила готовность встретиться и ответить на все вопросы противников ее инициативы. Об этом она заявила сегодня на заседании парламента.

Депутат также сообщила, что накануне на своей странице в Facebook ответила на все вопросы пользователей соцсети. «Вчера я побеседовала практически с каждым пользователем соцсетей, каждому отвечала на вопросы. Сейчас я готова выйти к митингующим», — сказала Гульшат Асылбаева.

Однако пользователи соцсетей вновь обрушились с критикой на нардепа. Многие отмечают, что их вопросы остались без ее внимания. Автор инициативы не просто игнорировала их, а удаляла комментарии. Никакой беседы не было. Удаляла непонравившиеся комментарии племянница Гульшат Асылбаевой, о чем призналась сама депутат.

Гульшат Асылбаева возмущена оскорблениями в Сети и призвала мужчин вести себя достойно. «Критика должна быть конструктивной, без перехода на личности, оскорблений, нецензурной брани. О какой свободе слова вы говорите? В законопроекте нет нормы, запрещающей свободу слова. Зачем вы передергиваете? Вы, мужчины, потомки Манаса, о чем говорите? Разве мужчины прятались и стреляли из кустов в своих врагов? Шли с мечом на врага. Фейк — это зло! Это ложь! Никто не говорит о запрете на свободу слова. Говорите, но не прячась», — сказала она.