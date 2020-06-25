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Власть

Скандальная инициатива Гульшат Асылбаевой — дополнительная нагрузка на бюджет

Правительство не подсчитало сумму расходов на реализацию законопроекта «О манипулировании информацией». Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, эта инициатива — дополнительная нагрузка на бюджет и на карман граждан.

«Это неправда, что расходы не потребуются. Все это ляжет на плечи граждан. Провайдеры будут вынуждены докупать оборудование, а это приведет к подоражанию интернет-трафика», — отметила Наталья Никитенко.

Она также отметила, что инициатива Гульшат Асылбаевой противоречит судебной реформе.

«В рамках судебной реформы мы пытаемся все правовые вопросы решать только в суде. А тут досудебное разбирательство возлагается на государственный орган», — заявила депутат.

По словам Натальи Никитенко, законопроект в нарушение регламента рассматривается сразу во втором и третьем чтениях.

«Во время режима ЧП и ЧС совместно в режиме второго и третьего чтений можно рассматривать только законопроекты экономического характера, а не политического», — напомнила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157365/
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