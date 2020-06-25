Почему Манас без коня? Зарылбек Рысалиев озаботился памятниками в стране

Депутат Зарылбек Рысалиев просит президента Сооронбая Жээнбекова заменить памятник Манасу в Таласе. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

Он пожаловался, что несколько месяцев не мог добиться аудиенции у президента.

«К нему не пускают, поэтому решил обратиться через парламент. Давно хотел сказать об этом, но по разным причинам откладывал. Сооронбай Шарипович, вы сейчас вместо Манаса ата. Как вы знаете, в 1995 году в Таласе открыли «Манас Ордо». Там наш Манас стоит без коня, Каныкей эне и Бакай ата тоже. Надо это исправить. Если бы Манас был казахом или туркменом, его бы давно посадили на коня», — сказал Зарылбек Рысалиев.

Депутат считает, что надо также изменить композицию в «Ата-Бейите». «Тундук юрты в «Ата-Бейите» лежит на земле. С ним связана судьба наших трех президентов. Как близкий вам человек, прошу вас изменить все это, так как они отражаются на судьбе нашего государства. Например, в Оше поставили памятник «Слезы матери». Сколько еще наши матери будут лить слезы?» — сказал он.