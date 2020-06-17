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Власть

Манипулирование информацией. Автор инициативы поругалась с коллегой

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект «О манипулировании информацией».
Депутат Дастан Бекешев спросил у авторов инициативы, есть ли заключение правительства.

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Гульшат Асылбаева ответила, что документ поступил в правительство еще до его вынесения на рассмотрение палаты.

«Заключение правительства есть. Все замечания мы устранили. У них было время подготовиться», — сказала Гульшат Асылбаева.

Дастан Бекешев спросил, есть ли в бюджете деньги на модерацию сообщений в Сети. По словам автора документа, вопрос с правительством обсужден. Она заверила, что дополнительных затрат не требуется, поскольку ранее был рассмотрен вопрос оптимизации структуры правительства.

Между депутатами произошла перепалка. Дастан Бекешев отметил, что присутствовал на заседаниях комитетов и задавал вопросы, на которые Гульшат Асылбаева не смогла ответить. Он считает, что законопроект был написан кем-то другим. Однако ранее СМИ выяснили, что документ скопирован с российского аналога.

Спикер Дастанбек Джумабеков попросил Дастана Бекешева следить за словами и не оскорблять коллегу.

Гульшат Асылбаева вместе с коллегами разработала законопроект о манипулировании информацией. Документом предлагается создать специальный орган, который будет контролировать контент в Сети.

Однако юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты утверждают, что этот документ дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Нардепу пеняют еще и на то, что законопроект полностью скопирован с российского аналога. Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Но она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».
Ссылка: https://24.kg/vlast/156440/
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