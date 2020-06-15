Манипулирование информацией. Гульшат Асылбаева настаивает: законопроект хороший

Законопроект «О манипулировании информацией» не нарушает свободу слова. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявила инициатор документа депутат Гульшат Асылбаева.

По ее словам, целью законопроекта являются обеспечение прав и свобод граждан, юридических лиц и государства, защита их от ложной информации. По мнению нардепа, действующее законодательство должным образом не регулирует правоотношения, связанные с публикацией материалов в интернете.

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«Речь идет о фейковых аккаунтах, когда человек не может определить конкретно, кто это и на кого подавать в суд. Речь идет именно об очищении информационного общества от лживой, недостоверной информации», — отметила она.

Гульшат Асылбаева напомнила, что человек имеет право искать и распространять информацию, но в то же время закон обязывает уважать права других граждан.

«Государство гарантирует защиту от вмешательства в личную жизнь, право при любом обвинении опротестовать неправдивую информацию. Но правдивая информация, как правило, скучная, опровержение не получает такого распространения, как фейковая. Манипулированием является и навешивание каких-то ярлыков», — сказала она.

По словам парламентария, никто не возражает против критики. «Но она должна быть конструктивной. Под своим именем, как правило, человек не будет лить грязь. Закон не направлен против свободы слова, наоборот, защищает правдивую информацию и препятствует распространению ложной. Обилие фейковой информации создает чувство ложной действительности, вызывает панику, наносит вред не только репутации людей, но и компании, и может быть по-настоящему опасным. Ложные сведения влияют на граждан, которые переживают за близких», — добавила Гульшат Асылбаева.

Она заметила, что законопроект дает возможность приостановить распространение ложной информации.

Депутат вместе с коллегами разработала законопроект о манипулировании информацией. Документом предлагается создать специальный орган, который будет контролировать контент в Сети.

Однако юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты утверждают, что этот документ дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Нардепу пеняют еще и на то, что законопроект полностью скопирован с российского аналога. Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Но она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».