Контрабанда, теневая экономика. Какие проблемы обещает решить Кубатбек Боронов

В Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Кубатбека Боронова на должность и. о. премьер-министра.

Депутат Зарылбек Рысалиев поднял вопрос о контрабанде, мусоропереработке и теневой экономике. Он поинтересовался, сможет ли кандидат в премьеры решить эти проблемы в ближайшее время.

Кубатбек Боронов ответил, что правительство планирует ввести акцизные марки на топливо.

«Мы хотим ввести акцизные марки на нефтепродукты. Основной объем контрабанды ГСМ завозился под другим видом топлива. Мы планируем на автозаправках ввести автоматизированную систему, где будут отражаться доходы напрямую в Налоговой службе. Тогда мы будем знать, сколько бензина продано на той или иной автозаправке», — сказал он.

Касаясь мусоропереработки, чиновник ответил, что этот вопрос сейчас решается в мэрии Бишкека. Подписание контракта затянулось в связи с пандемией коронавируса.