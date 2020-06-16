Мухаммедкалый Абылгазиев попрощался с нынешним составом правительства

Мухаммедкалый Абылгазиев провел встречу с исполняющими обязанности членов правительства и коллективом аппарата правительства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По его данным, экс-премьер-министр отметил, что накануне принял политическое решение уйти в отставку.

«В последнее время в адрес правительства, в мой адрес в Жогорку Кенеше высказываются обвинения с неподтвержденными фактами. Все это меня сильно обеспокоило. Критика в отношении правительства была всегда, но слова, которые навели тень на авторитет, репутацию правительства, привели меня к этому решению. Хочу еще раз особо подчеркнуть, что я не имею отношения к уголовному делу по радиочастотам», — вновь заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Экс-премьер-министр подчеркнул, что честное служение народу Кыргызстана — один из его основных принципов. Он поблагодарил кыргызстанцев, президента Сооронбая Жээнбекова, депутатов Жогорку Кенеша и спикера Дастана Джумабекова.

Бывший премьер-министр отметил, что каждый день совместной работы кабмина был направлен на улучшение жизни граждан и повышение экономических показателей.

«Никакой альтернативы реформам на сегодня нет. Мы должны все ресурсы и возможности государства направлять на решение экономических задач. Уверен, что начатые системные преобразования продолжат», — резюмировал он.