Отставка Мухаммедкалыя Абылгазиева. Самые громкие скандалы 30-го премьера

Накануне Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Он ушел на волне громкого скандала, который разразился вокруг сделки по продаже радиочастот и последовавших за этим уголовных дел. Это не первый скандал во время его работы на посту главы исполнительной власти.
24.kg вспомнило пятерку самых громких из них.
Пожалуй, самым крупным скандалом, который разразился в бытность премьер-министром Мухаммедкалыя Абылгазиева связан опять же со сферой телекоммуникационных услуг. Решение реанимировать сотового оператора «КТ Мобайл» вылилось в грандиозные разборки, которые дошли до стен парламента.
В скандале вокруг компании «КТ Мобайл» отметился свояк премьер-министра Иманкадыр Рысалиев.
Он возглавлял секретариат «Открытого правительства». А заместителем директора компании «КТ Мобайл» работал сын Иманкадыра Рысалиева Эрназар Иманкадыр уулу. Родственник высокопоставленного чиновника получал зарплату 194 тысячи 410 сомов в месяц. После поднявшейся шумихи и отцу и сыну пришлось покинуть свои посты.
Вообще, премьер не очень заботился о своем имидже. То и дело в СМИ всплывали новости о весьма странных кадровых назначениях. Например, родственниками скандально известного экс-заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова оказались глава Госфинразведки Гуламжан Анарбаев и новый заместитель министра внутренних дел Памир Асанов.
Мухаммедкалый Абылгазиев ни разу не прокомментировал свои кадровые предпочтения.
Не обошли стороной правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева и скандалы, связанные с разработкой месторождений. Весной 2019 года страну сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол в Иссык-Кульской области.
Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана.
Позже в стране приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.
Не успели в правительстве вздохнуть спокойно после урангейта, как разгорелся новый скандал. На сей раз на золоторудном месторождении Солтон-Сары в Нарынской области. На объекте не просто возникли проблемы, а вспыхнули беспорядки.
Местные жители потребовали остановить работу китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары.
И в этом случае правительство долгое время предпочитало отмалчиваться, делая вид, что ничего страшного и не происходит. Вмешаться пришлось, когда между кыргызстанцами и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. Медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим.
Под натиском местных жителей правительство сдалось и просто приостановило действие лицензии Zhong Ji Mining. О защите инвесторов уже никто не вспомнил, главное было успокоить население.
Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева просто фонтанировало странными идеями. Например, оно пыталось ввести плату за регистрацию мобильных телефонов.
В проекте постановления кабмина говорилось о том, что IMEI-коды телефонов должны быть привязаны к SIM-карте.
При этом при каждой смене SIM-карты человек должен платить 100 сомов. В Госкомсвязи позже заявили, что платить будут только импортеры. Но против идеи все равно выступают общественность, юристы и сотовые операторы. В итоге идею пришлось похоронить.
Идея найти деньги любым путем, к слову, регулярно преследовала чиновников. Так, например, Мухаммедкалый Абылгазиев выступил за то, чтобы в Кыргызстане повысили тарифы на питьевую воду.
«Один кубометр воды — а это тысяча литров — обходится одному жителю Бишкека в 5,38 сома, тогда как себестоимость услуги стоит 7,70 сома. Литр воды в пластиковой бутылке стоит больше 20 сомов. Так быть не должно», — заявил еще в 2018 году теперь уже экс-премьер-министр.
Правда, поддержки спорное предложение так и не нашло, и от него пришлось все же отказаться.
Летом прошлого года разгорелся скандал вокруг полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова. Тот вместо ответов на вопросы заявил журналисту, что ему, дескать, не нравится внешний вид.
Мухаммедкалый Абылгазиев опять промолчал и не счел нужным приструнить чиновника-хама.
Пресс-секретарь премьера заявил, что Мухаммедкалый Абылгазиев изучит ситуацию и даст оценку действиям полпреда. На изучение ситуации понадобилась почти неделя. Только поднявшаяся вокруг истории шумиха и не утихавшие протесты гражданских активистов заставили премьер-министра уволить Туйгунаалы Абдраимова.
К слову, долгое время не решался Мухаммедкалый Абылгазиев уволить и главу Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова.
Совбез еще в апреле 2019 года выяснил, что ГАООСиЛХ игнорирует работу по искоренению коррупционных рисков. На протяжении длительного периода не исполняет одни и те же антикоррупционные мероприятия. Вопрос решился сам собой. В конце июля 2019 года Абдыкалыка Рустамова задержали за взятку. И только после этого его уволили.