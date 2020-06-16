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Власть

Кубатбек Боронов: Выборы в парламент пройдут, скорее всего, в срок

Коалиция парламентского большинства сегодня обсуждает кандидатуру Кубатбека Боронова на пост технического премьер-министра.

Депутаты Дастан Бекешев и Аида Касымалиева задали вопрос о сроках проведения парламентских выборов, которые должны состояться 4 октября. Кубатбек Боронов ответил, что кампанию возможно провести и в условиях борьбы с коронавирусом, причем так, чтобы не спровоцировать новую вспышку.

«Мы постараемся провести выборы в срок. Думаю, что к этому времени очаги заражения будут локализованы и к моменту объявления даты голосования правительство даст свои алгоритмы по организации выборного процесса», — отметил он.

Дастан Бекешев поинтересовался, как будет проходить агитация. Ранее он предлагал провести ее онлайн, без массовых сборищ и концертов. Кубатбек Боронов ответил, что эти все вопросы будут обсуждаться и надлежащие условия для партий, баллотирующихся в парламент, будут созданы.

Он также подчеркнул, что в связи с увеличением числа зараженных будет дополнительно изменен алгоритм действий — бессимптомников поместят на домашний карантин и, если понадобится, выставят им охрану.

Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156209/
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