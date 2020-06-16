На пост первого вице-премьер-министра выдвинут Алмазбек Баатырбеков. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

По данным источников, сегодня перед заседанием совета коалиции собрались лидеры фракций, входящих в парламентское большинство. Они утвердили кандидатуру Кубатбека Боронова на должность главы кабмина и выдвинули бывшего лидера фракции «Кыргызстан» Алмазбека Баатырбекова на пост первого вице-премьера.

Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.