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Власть

На пост первого вице-премьер-министра выдвинут Алмазбек Баатырбеков

На пост первого вице-премьер-министра выдвинут Алмазбек Баатырбеков. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

По данным источников, сегодня перед заседанием совета коалиции собрались лидеры фракций, входящих в парламентское большинство. Они утвердили кандидатуру Кубатбека Боронова на должность главы кабмина и выдвинули бывшего лидера фракции «Кыргызстан» Алмазбека Баатырбекова на пост первого вице-премьера.

Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/156160/
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