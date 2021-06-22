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Власть

Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Что ответили читатели 24.kg

На прошлой неделе депутаты парламента подняли вопрос о вотуме недоверия председателю кабинета министров Улукбеку Марипову, который не пришел на заседание ЖК. В обществе заговорили об отставке главы кабмина.

В соцсетях припомнили все недочеты чиновников — рост цен на продукты, увеличивается количество заразившихся коронавирусом, вакцинация провалена, вопрос поливной воды не решается, повышаются тарифы на свет и тепло...

Редакция 24.kg поинтересовалась у читателей, должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку. Большинство (56 процентов в сумме) считают, что уйти должен как сам председатель, так и весь состав кабмина. Но тех, кто выступил за увольнение Марипова, оказалось меньше — всего 19 процентов, это 1 тысяча 29 голосов. Против кабинета министров в целом выступили 37 процентов читателей, или 1 тысяча 967 человек.

Однако 2 тысячи 226 читателей (42 процента) считают, что Улукбеку Марипову нужно дать время поработать.

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Фото скриншот. Результаты опроса

Ссылка: https://24.kg/vlast/198536/
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