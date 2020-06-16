Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял отставку премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом сообщила его пресс-служба.

Читайте по теме Премьер-министр подал в отставку

Глава государства подписал указ и принял отставку премьер-министра.

Правительство Кыргызстана считается ушедшим в отставку.

В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства Кыргызстана.