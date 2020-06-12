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Власть

Ну очень энергичный депутат. Топ-5 сомнительных идей Гульшат Асылбаевой

В последний год член Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева стала лидером по числу законопроектов, которые вызвали общественный резонанс. Причем зачастую депутатка от фракции «Онугуу-Прогресс» откровенно игнорирует мнение общественности, читай избирателей, продолжая упрямо гнуть свое.

Мы собрали пятерку самых скандальных идей депутата за последний год.

1
Обменок быть не должно

В Кыргызстане в очередной раз пытаются закрыть обменные пункты. Интересно, что соответствующий законопроект появился аккурат в период действия повсеместного карантина. Бизнес в это время вряд ли ждал подвоха. Скорее наоборот, предприниматели надеялись на поддержку и защиту. В итоге получили удар под дых от уходящего парламента.

Инициатором документа является депутат Гульшат Асылбаева, которая сама представитель бизнеса.

После возникшей шумихи она заявила, что ее неправильно поняли.

«Я получила письмо с информацией о том, что от обменных бюро поступает 100 миллионов сомов и 10 миллионов в виде подоходного налога. Однако официальные данные указывают на то, что эти цифры в три раза меньше. В год поступает всего 37 миллионов сомов, а информации по подоходному налогу нет. Обменки никто не хочет закрывать. Им лишь предложена новая форма сотрудничества с государством», — сказала Гульшат Асылбаева.

2
Ввести цензуру в интернете

За время карантина Гульшат Асылбаева успела не только инициировать закрытие обменок, но и похлопотать о том, как законодательно ввести цензуру в интернете.

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Депутатские инициативы, которые следует отозвать

Депутат вместе с коллегами разработала законопроект о манипулировании информацией. Документом предлагается создать специальный орган, который будет контролировать контент в Сети.

Однако юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты утверждают, что этот документ дискриминационный, и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Нардепу пеняют еще и на то, что законопроект полностью скопирован с российского аналога. Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Но она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».

3
Что вредно детям — знаю я

К слову, это уже не первая попытка Гульшат Асылбаевой контролировать интернет. В прошлом году депутат разродилась инициативой защищать детей от информации, наносящей вред. Документ поступил на рассмотрение Жогорку Кенеша в конце мая. Инициаторами значились сразу несколько депутатов.

Документ предполагал маркировку всего контента во всемирной паутине.

Но и это еще не все. Законопроектом предусматривается создание специального центра мониторинга противоправного контента в интернете. Кроме того, для этого необходимы специалисты, которые могли правильно оценить вредоносность контента.

Идея вроде хорошая. Вот только сам законопроект практически полностью скопирован с российского аналога. Да и непонятно, кто, как и по каким критериям будет решать, что ребенку нельзя получать какую-либо информацию.

4
Оставить Кыргызстан без доноров

Гульшат Асылбаева и в числе инициаторов скандального законопроекта о профессиональных союзах. Документ был разработан еще в прошлом году и почти сразу вызвал шквал критики и негатива со стороны самих профсоюзов.

Дело даже дошло до международного сообщества. Многие правозащитные организации призвали отозвать скандальную инициативу.

По мнению правозащитников, проект поправок к закону о профсоюзах может серьезно помешать организации независимых профсоюзов и нарушить международные трудовые договоры, участником которых является Кыргызская Республика. Парламент должен отклонить поправки в третьем чтении.

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Статус ВСП+. Кыргызстан может потерять преференции, не успев их использовать

К слову, опасность законопроекта еще и в том, что после его принятия Кыргызстан может потерять доноров и преференции. Например, тот же статус ВСП+, который дает право экспортировать в Европу беспошлинно более 6 тысяч наименований товаров. Но депутаты остаются глухи к голосу разума, задавшись целью во чтобы то ни стало сделать профсоюзы карманными.

5
Как отменить патент

В конце 2019 года вокруг одной из инициатив Гульшат Асылбаевой вновь разгорелся скандал. Депутат с коллегами предложила целый пакет поправок в Налоговый кодекс. В документе были вполне здравые и дельные предложения. Но прописали и те, что вызвали бурю негодования у бизнеса.

Одной из поправок предлагалось сократить виды деятельности, которые можно вести по патентам.

Это и вызвало недовольство представителей малого и среднего бизнеса. Они потребовали отозвать законопроект. Под натиском бизнеса документ в итоге пересмотрели. Все спорные предложения убрали. И только после этого его вынесли на рассмотрение парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155853/
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