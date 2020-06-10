Начальник отдела Налоговой службы Каракола уволен в связи с утратой доверия

Начальник отдела управления Государственной налоговой службы по городу Караколу уволен из органов налоговой службы в связи с утратой доверия. Соответствующий приказ 10 июня подписал председатель ГНС Кабыл Абдалиев.

Приказ подписан на основании судебного решения Каракольского городского суда от 4 июня 2020 года о признании начальника отдела виновным в совершении преступления (получение взятки). До этого фискал был временно отстранен от занимаемой должности на период предварительного расследования и судебного разбирательства.

Кроме того, начальнику управления ГНС по Караколу объявлено о несоответствии занимаемой должности за непринятие своевременных действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Напомним, что налоговиков задержали осенью прошлого года при получении взятки в 50 тысяч сомов. Они вымогали у предпринимателей деньги, чтобы не проверять аптеки на наличие нарушений.