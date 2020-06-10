Казахстан: Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана

Вопрос о ситуации на казахско-кыргызской границе, периодически обостряясь, поднимается Кыргызстаном более года. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Министерства торговли и интеграции РК.

По ее данным, все это время Казахстан безуспешно призывает соседей решить вопрос прозрачности перемещения грузов с применением цифровых технологий, путем обмена данными по перемещающимся транспортным средствам, использования электронных грузовых пломб и других способов.

С начала 2019-го по июнь 2020 года через казахско-кыргызскую границу в направлении Казахстана и России проследовали почти 80 тысяч грузовых транспортных средств.

Проведена выборочная проверка 1 тысячи 547 транспортных средств. В 1 тысяче 505 случаях выявили грубейшие нарушения налогового законодательства Казахстана. В документах указаны фиктивные получатели в Казахстане или России, перемещаемые товары не соответствовали тому, что указано в сопроводительных документах.

В результате доначислены налоговые платежи на сумму более $5 миллионов.

«Несмотря на указанные факты, Бишкек остается «глухим» к конструктивным предложениям Нур-Султана, продолжая будировать вопросы «мифических барьеров». Такое поведение наших партнеров наводит на справедливые подозрения о намеренном отказе от добросовестного сотрудничества в целях ухода от легального перемещения, прежде всего, товаров народного потребления, ввозимых из КНР на территорию ЕАЭС. Об этом свидетельствует излишнее обострение данного вопроса, информационные атаки и рассмотрение данного вопроса на площадке ВТО, к которой данные вопросы не имеют отношения», — говорится в сообщении казахской стороны.

Минторговли и интеграции отметило: о том, что вопрос серьезно раздут, свидетельствует и двусторонний хронометраж прохождения границы. Так, в силу пропускной способности КПП одновременно могут проходить досмотр до 20 автомашин. Проведение контроля на казахстанском участке границы занимает 20-22 минуты, из них 3-5 минут — сканирование документов для налогового контроля. Это зафиксировано протоколом двухсторонней встречи между представителями рабочих групп Казахстана и Кыргызстана 3 июня 2020 года.

Скопления автотранспортных средств на казахско-кыргызском участке границы, наблюдаемые в последние месяцы, обусловлены рядом объективных причин. Министерство торговли и интеграции Казахстана

«Первое — приостановление в связи с пандемией COVID-19 работы пяти автомобильных пунктов пропуска из семи. Необходимо отметить, что, несмотря на пандемию, Казахстан полностью не закрывал пункты пропуска для передвижения грузов, лишь сократив количество действующих КПП с обеспечением установленных санитарно-карантинных норм», — отмечает казахская сторона.

На сегодня в связи с улучшением эпидемиологической обстановки решено постепенно возобновить работу всех пунктов пропуска. Так, сегодня начинает работать пункт пропуска «Сыпатай — Батыр», что позволит существенно разгрузить действующие пункты пропуска и ускорить прохождения грузов через границу.

«Решение о закрытии пунктов пропуска принято Казахстаном в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Вопросы эпидемического благополучия относятся к вопросам национальной безопасности, что является исключительной прерогативой национальных правительств. Следует отметить, что всего закрыто 20 пунктов пропуска по всему периметру государственной границы. В основном это пункты, через которые перемещаются физические лица», — сообщает Министерство торговли и интеграции Казахстана.

Еще одним фактором стал традиционный рост количества большегрузов, связанный с началом сезона созревания плодоовощной продукции.

Например, в мае 2019 года через семь пунктов пропуска прошло 5 тысяч 589 автомашин и среднее скопление в пунктах пропуска составляло 60-70 автомашин. В этом году за май через два пункта пропуска границу пересекли 4 тысячи 261 автомашина, что в пиковые дни вызывало скопление до 500 автомашин в день.

Приоритет при прохождении границы отдается автотранспорту, груженному плодоовощной и другой скоропортящейся продукцией.

«Кроме того, проведение кыргызской стороной карантинно-контрольных мер непосредственно на пунктах пропуска является причиной заторов на стороне КР. Проводимые мероприятия включают экспресс-тестирование на COVID-19, анкетирование водителей, санитарную обработку транспорта. Все это занимает продолжительное время», — уверены представители Казахстана.

В свою очередь казахстанская сторона для соблюдения карантинных норм на границе проводит только анкетирование водителей.

Процедура проводится при пограничном досмотре и не занимает дополнительное время. Далее в Казахстане у водителей большегрузов берут ПЦР-анализ. Важно отметить, что водитель не дожидается результатов теста, а отправляется по оговоренному маршруту. В случае выявления инфекции, водителя находят по данным анкеты. В случае отрицательного теста водитель следует к месту назначения беспрепятственно.

«В целом непонятна цель проведения экспресс-тестирования выезжающих водителей. По всем международным правилам государство обеспечивает безопасность на своей территории. Но даже если наши кыргызские коллеги решили «обезопасить» таким образом соседние страны, зачем проводить это тестирование в пункте пропуска? Этот анализ можно сдавать и на подъезде к нему» — считают в Министерстве торговли и интеграции.

Казахстан не устанавливает барьеров для передвижения товаров. Министерство торговли и интеграции Казахстана

«Вопрос дважды рассматривала коллегия Евразийской экономической комиссии. В результате она не приняла решения о наличии барьера в действиях Казахстана. В свою очередь действия Комитета государственных доходов в части осуществления экспортного и налогового контроля признаны коллегией ЕЭК легитимными, учитывая, что данные меры относятся исключительно к национальной компетенции», — заключили представители Казахстана.