Депутат Тазабек Икрамов озаботился судьбой спортсменов-борцов. Нардепы обсуждают поправки в Закон «О физической культуре».

По словам Тазабека Икрамова, за помощью спортсменам надо обращаться к парламентариям и в профильные ведомства.

«Мы должны им помочь. Для начала следует увеличить средства, которые идут на питание, 213 сомов явно недостаточно. Еще меня очень беспокоят наши борцы. Они приносят нам победы, медали, а у тех, кто занимается, к примеру, греко-римской борьбой, нет зала для тренировок. Стыдно», — сказал он.

Его поддержал коллега Камчыбек Жолдошбаев. Он отметил, что нужно выплачивать достойные стипендии спорстменам, и спросил, не воруют ли в Госагентстве по физической культуре и спорту деньги. Чиновники заверили, что все средства будущие чемпионы получают на банковские карточки. Наличный расчет исключен.