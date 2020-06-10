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Власть

Тазабек Икрамов озаботился судьбой спортсменов-борцов

Депутат Тазабек Икрамов озаботился судьбой спортсменов-борцов. Нардепы обсуждают поправки в Закон «О физической культуре».

По словам Тазабека Икрамова, за помощью спортсменам надо обращаться к парламентариям и в профильные ведомства.

«Мы должны им помочь. Для начала следует увеличить средства, которые идут на питание, 213 сомов явно недостаточно. Еще меня очень беспокоят наши борцы. Они приносят нам победы, медали, а у тех, кто занимается, к примеру, греко-римской борьбой, нет зала для тренировок. Стыдно», — сказал он.

Его поддержал коллега Камчыбек Жолдошбаев. Он отметил, что нужно выплачивать достойные стипендии спорстменам, и спросил, не воруют ли в Госагентстве по физической культуре и спорту деньги. Чиновники заверили, что все средства будущие чемпионы получают на банковские карточки. Наличный расчет исключен. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/155462/
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