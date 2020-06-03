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Власть

Для чего нужен отдельный закон? В парламенте спорят об ореховых плантациях

Депутаты парламента предлагают сельчанам самим разбивать ореховые плантации на землях айыльных аймаков. В Жогорку Кенеше обсуждают поправки в закон по развитию орехоплодных культур.

Уточняется, что культивировать грецкий орех фермеры должны, используя разработки отраслевых научных институтов Национальной академии наук и их рекомендации. Авторы отмечают, что землю местные органы могут сдавать в аренду сроком на 20-25 лет и предоставлять кредит на пять лет.

«А сейчас разве этого не делается? Крестьяне не могут выращивать ореховые деревья, собирать урожай, продавать его?» — поинтересовался Дастан Бекешев.

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По словам инициаторов, прямого запрета нет. «Ну, а зачем тогда этот документ нужен? Хочешь — сажай. Никто не мешает и не запрещает», — сказал Дастан Бекешев, добавив, что это декларативный законопроект.

Его коллега Азиз Турсунбаев согласился, что документ сырой. Он отметил, на юге и так земли мало, а ее еще хотят раздавать под орехи, и предложил культивировать эту культуру на севере страны, где больше земельных угодий. А Абдывахап Нурбаев поинтересовался, кто определил срок погашения кредита в пять лет. Выяснилось — правительство.  «Если у фермера не будет урожая? Вы в курсе, чтобы вырастить одно ореховое дерево нужно 10-15 лет? Как он будет отдавать кредит и покрывать еще и затраты на культивацию», — недоумевает Абдывахап Нурбаев.

Отметим, что орехоплодовые леса Кыргызстана являются самым крупным и единственным в мире естественным массивом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154707/
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