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Власть

Турецкие бизнесмены готовы покупать орехи Джалал-Абада по 400 сомов за килограмм

На заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев сообщил, что фермеры Джалал-Абадской области в этом году будут продавать свой урожай дороже.

Он пояснил, что раньше орехи в Джалал-Абадской области покупали турецкие предприниматели. Но по вине фермеров инвесторы перестали принимать продукт и его цена снизилась до 100 сомов за килограмм.

«Мы поговорили с турецкой стороной. Теперь наши фермеры в этом году смогут продавать им свою продукцию по 400 сомов за килограмм», — сказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295088/
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