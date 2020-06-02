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Власть

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость усиления работы по защите детей

Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с директором общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Они обсудили ход реализации мероприятий по реформированию детских учреждений интернатного типа. Назгуль Турдубекова отметила, что со стороны неправительственного сектора продолжается работа по поддержке государственных структур по реформированию детских домов и интернатов.

Из 14 рекомендаций, направленных правительству, исполнили 60 процентов, остальная часть на стадии реализации.

Президент подчеркнул важность продолжения эффективного взаимодействия неправительственного сектора с госорганами, направленных на укрепление института семьи, создание благоприятной среды для полноценного развития детей, поддержку и защиту детства.

Отмечается необходимость усиления работ по обеспечению надлежащей социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, в трудной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154570/
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