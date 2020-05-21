Депутат потребовала отставки генпрокурора. Ей напомнили о статусе подозреваемой

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов должен уйти в отставку. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Ирина Карамушкина.

Она обвинила главу надзорного органа в выполнении политического заказа в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева и членов СДПК и призвала коллег выразить ему вотум недоверия.

Откурбек Джамшитов в ответ напомнил, что депутат является подозреваемой по тяжким преступлениям.

«Не знаю, ответить вам или нет, но здесь нет политизации. Если бы в свое время он поступил в рамках закона и пришел дать показания, не было бы всего этого. Вы будоражите общественность недостоверной информацией. Причастность ваша и других подозреваемых, вашей организованной группы подкреплена достаточными фактами. Прокуратура готова доказать обвинение в суде в рамках закона», — заявил Откурбек Джамшитов.