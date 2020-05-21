11:58
USD 75.69
EUR 82.83
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Депутат потребовала отставки генпрокурора. Ей напомнили о статусе подозреваемой

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов должен уйти в отставку. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Ирина Карамушкина.

Она обвинила главу надзорного органа в выполнении политического заказа в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева и членов СДПК и призвала коллег выразить ему вотум недоверия.

Откурбек Джамшитов в ответ напомнил, что депутат является подозреваемой по тяжким преступлениям.

«Не знаю, ответить вам или нет, но здесь нет политизации. Если бы в свое время он поступил в рамках закона и пришел дать показания, не было бы всего этого. Вы будоражите общественность недостоверной информацией. Причастность ваша и других подозреваемых, вашей организованной группы подкреплена достаточными фактами. Прокуратура готова доказать обвинение в суде в рамках закона», — заявил Откурбек Джамшитов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153417/
просмотров: 951
Версия для печати
Материалы по теме
В суде по делу кой-ташских событий обвиняемым продлили меру пресечения
Сотрудники центра по предупреждению пыток выслушают жалобы Алмазбека Атамбаева
Бывший президент Алмазбек Атамбаев просит свидания с супругой и сыновьями
У телохранителя Алмазбека Атамбаева симптомы коронавируса. СДПК требует проверку
Адвокат просит ГКНБ дать заключение по состоянию здоровья Алмазбека Атамбаева
Адвокату Алмазбека Атамбаева не разрешили встретиться с подзащитным
Судебный процесс по событиям в Кой-Таше отложили на 11 мая
Адвокат: Участие Алмазбека Атамбаева в суде зависит от состояния здоровья
ГКНБ заявляет, что у Алмазбека Атамбаева нет жалоб на здоровье
У Алмазбека Атамбаева критически низкое давление. Нужна госпитализация
Популярные новости
Запуск общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке могут отложить Запуск общественного транспорта в Бишкеке могут отложить
О&nbsp;масках, справках, тарифах и&nbsp;почему он&nbsp;не&nbsp;монстр, рассказал Азиз Суракматов О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
Президент о&nbsp;личной ответственности за&nbsp;неношение масок и&nbsp;соблюдение карантина Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Продажа радиочастот. Депутат подозревает премьера в&nbsp;причастности к&nbsp;скандалу Продажа радиочастот. Депутат подозревает премьера в причастности к скандалу
Бизнес
Специальные скидки на&nbsp;рекламу для малого и&nbsp;среднего бизнеса Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса
От&nbsp;чего зависит благополучие мужчины? От чего зависит благополучие мужчины?
Абитуриент, готовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; совершенно бесплатно! Абитуриент, готовься к ОРТ в приложении «Мой О!» совершенно бесплатно!
Оплати фитр-садака через MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!
21 мая, четверг
11:52
Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку продажи ГСМ Финпол Кыргызстана закрыл очередную незаконную точку пр...
11:42
Суд Беларуси вновь отказал Кыргызстану в экстрадиции Данияра Усенова
11:29
Специальные скидки на рекламу для малого и среднего бизнеса
11:27
Депутат потребовала отставки генпрокурора. Ей напомнили о статусе подозреваемой
11:17
Доллар в Кыргызстане опустился ниже отметки в 75 сомов