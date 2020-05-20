11:37
USD 76.14
EUR 83.38
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязняет воздух. Депутат просит модернизировать Кантский цементный завод

В Бишкеке в большинстве случаев воздух загрязняет автотранспорт. Об этом на заседании парламента сообщил начальник управления Госэкотехинспекции Элдияр Шерипов.

По его словам, ведомство разработало около 40 мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха на все четыре сезона.

«На уровень загрязненности воздуха также влияют частные бани. Известно, что на 13-14 процентов воздух загрязняет ТЭЦ Бишкека», — сказал Элдияр Шерипов.

Депутат Махабат Мавлянова отметила, что выхлопные газы Кантского цементного завода покрывают близлежащие села, а дым доходит до Бишкека.

«Если вы признаете, что этот завод загрязняет воздух, то должны что-то делать с этим. Почему вы не предъявляете определенных требований? Да, этот завод нужен нам, но в то же время необходимо думать и о здоровье граждан. Пусть сделают модернизацию и поставят оборудование с фильтрами», — сказала Махабат Мавлянова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153311/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Тротуар возле Ботсада в Бишкеке залит цементным раствором со стройки
Сточную трубу на улице Шопокова в Бишкеке вывели в арык
Немного позитива. Читатель прислал фото Бишкека без смога
#БишкекСмог 2.0. Активисты провели акцию и потребовали конкретных мер от властей
В 11 городах Кыргызстана установят мониторы загрязнения воздуха
В Кара-Кульдже восстанавливают лес и переселяют туда дубы из Бишкека
Экологические проблемы Бишкека. Кабмин создаст штаб и напишет программу спасения
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Премьер встревожен и вызывает на ковер чиновников
В свалку мусора превращают реку Ак-Буура в городе Ош
Zero waste: Как ежедневные привычки влияют на экологию
Популярные новости
Запуск общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке могут отложить Запуск общественного транспорта в Бишкеке могут отложить
О&nbsp;масках, справках, тарифах и&nbsp;почему он&nbsp;не&nbsp;монстр, рассказал Азиз Суракматов О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
Президент о&nbsp;личной ответственности за&nbsp;неношение масок и&nbsp;соблюдение карантина Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Дональд Трамп предъявил ВОЗ ультиматум Дональд Трамп предъявил ВОЗ ультиматум
Бизнес
Оплати фитр-садака через MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через MegaPay не выходя из дома!
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
Дни открытых дверей в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
20 мая, среда
11:27
Тестирование «Алтын Тамга» пройдет в режиме реального времени Тестирование «Алтын Тамга» пройдет в режиме реального в...
11:10
Бунтари из обсервации на базе «Ганси» теперь жалуются на плохие условия в Таласе
11:03
Загрязняет воздух. Депутат просит модернизировать Кантский цементный завод
11:00
В Бишкеке железнодорожный переезд на улице Логвиненко будет закрыт 22 мая
10:43
У трех сотрудников исправительной колонии в Молдовановке выявлен коронавирус