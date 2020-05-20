Загрязняет воздух. Депутат просит модернизировать Кантский цементный завод

В Бишкеке в большинстве случаев воздух загрязняет автотранспорт. Об этом на заседании парламента сообщил начальник управления Госэкотехинспекции Элдияр Шерипов.

По его словам, ведомство разработало около 40 мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха на все четыре сезона.

«На уровень загрязненности воздуха также влияют частные бани. Известно, что на 13-14 процентов воздух загрязняет ТЭЦ Бишкека», — сказал Элдияр Шерипов.

Депутат Махабат Мавлянова отметила, что выхлопные газы Кантского цементного завода покрывают близлежащие села, а дым доходит до Бишкека.

«Если вы признаете, что этот завод загрязняет воздух, то должны что-то делать с этим. Почему вы не предъявляете определенных требований? Да, этот завод нужен нам, но в то же время необходимо думать и о здоровье граждан. Пусть сделают модернизацию и поставят оборудование с фильтрами», — сказала Махабат Мавлянова.