В Кыргызстане число избирателей за пять лет выросло на 600 тысяч человек. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, число избирателей на данный момент составляет 3 миллиона 385 тысяч 680 человек.

«Если сравнить с 2015 годом, их число выросло на 600 тысяч человек. Сейчас активно идет сдача биометрии», — отметила Нуржан Шайлдабекова.