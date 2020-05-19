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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

В Кыргызстане число избирателей за пять лет выросло на 600 тысяч человек

В Кыргызстане число избирателей за пять лет выросло на 600 тысяч человек. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее данным, число избирателей на данный момент составляет 3 миллиона 385 тысяч 680 человек.

«Если сравнить с 2015 годом, их число выросло на 600 тысяч человек. Сейчас активно идет сдача биометрии», — отметила Нуржан Шайлдабекова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153200/
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