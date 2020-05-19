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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Глава ЦИК: Совмещение местных и парламентских выборов нежелательно

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова пояснила, почему совмещение местных выборов с избранием депутатов Жогорку Кенеша нежелательно.

По ее словам, в соответствии с законодательством выборы депутатов ЖК назначаются за 90 дней, а местных кенешей — за 60. «Принимая во внимание, что местные выборы возобновятся практически на финальном отрезке, то есть с 20-дневного срока, то в случае совмещения кампаний двух уровней в ходе агитации явное преимущество получат те партии, которые будут участвовать в общенациональных выборах. А политорганизации, у которых есть потенциал для участия в борьбе за мандаты в местных кенешах, будут ущемлены за счет меньших масштабов своих кампаний. Поэтому ЦИК придерживается позиции, что совмещение местных и общенациональных парламентских выборов нежелательно для интересов избирателей и равенства кандидатов в целом», — отметила председатель ЦИК.

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Отметим, что ранее в ЦИК объявляли: предвыборная гонка в местные кенеши продолжится. Перерегистрации партий и допуска новых участников не будет. В то же время некоторые нардепы выступают за проведение кампаний в один день.  

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153168/
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