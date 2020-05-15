В такой трудной ситуации не помогли. Депутаты недовольны ЕАЭС

В парламенте подняли вопрос целесообразности участия Кыргызстана в ЕАЭС. Об этом на заседании фракции «Ата-Мекен» заявил депутат Каныбек Иманалиев.

Он отметил, что в связи с распространением коронавируса Кыргызстан получает финансовую помощь от МВФ, Азиатского банка развития, а не от ближайших партнеров — стран Евразийского экономического союза.

«Друг познается в беде. А нам нет пользы ни от Российско-Кыргызского фонда развития, ни от банка ЕАЭС. Партнеры по союзу не пропускают наши товары. Страна, позицию которой мы всегда поддерживаем на международном уровне, продает нам газ в пять раз дороже. Надо подумать об участии в ЕАЭС», — сказал нардеп.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сообщил, что Кыргызстан запросил помощи у Евразийского фонда стабилизации и развития. «По цене на газ мы подняли вопрос перед Россией», — ответил он.