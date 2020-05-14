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Власть

Над нами смеются. Депутат требует от спикера объяснений по кадровым вопросам

Сегодня на заседании парламента депутат Каныбек Иманалиев потребовал от спикера Дастанбека Джумабекова предоставить информацию о том, сколько людей работает в Жогорку Кенеше по контракту.

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По его словам, торага привел на должность заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности человека, над которым теперь все смеются.

«На эту должность назначается человек либо с юридическим образованием, либо тот, кто знает иностранные языки. Вы, не согласовав с комитетом, привели парня, за плечами которого уголовное дело. Теперь все смеются. Этот человек не заходит к нам и не считается с депутатами, только потому что его назначил спикер. Между парламентаризмом и демократией должна быть золотая середина», — сказал Каныбек Иманалиев.

Напомним, заведующим отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша стал экс-председатель Погранслужбы Курманакун Матенов. Он был замешан в скандале с незаконными надбавками к пенсии. Однако суд оправдал его за отсутствием состава преступления.

Ссылка: https://24.kg/vlast/152789/
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