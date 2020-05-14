Фармкомпании завышают цены на лекарства. Депутат просит правительство вмешаться

Департаменту лекарственного обеспечения и антимонопольному комитету необходимо регулировать ценовую политику на лекарственные средства в Кыргызстане. Об этом на заседании парламента заявил депутат Искандер Гайпкулов.

По его словам, фармацевтические компании почти в три раза подняли цены на лекарства.

«Фармкомпании объясняют свои действия повышением курса доллара. Однако тот же «Гепарин» если раньше стоил 80 сомов, то теперь его цена поднялась до 230 сомов. Это можно проверить в аптеках «Неман». Те же лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний в три раза подорожали. Правительство должно дать соответствующие поручения для регулирования цен», — сказал Искандер Гайпкулов.