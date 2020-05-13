Депутаты Жогорку Кенеша требуют снизить цены на ГСМ и остановить контрабанду

Несмотря на снижение оптовых цен, в Кыргызстане стоимость ГСМ не падает. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Торобай Зулпукаров.

Депутат отметил, что «Газпром» продает бензин оптом по 19 сомов, АЗС — по 29-30 сомов.

«Куда смотрит антимонопольный комитет? Почему за литр добавляют 10 сомов? Цены на бензин должны быть снижены сегодня же», — потребовал Торобай Зулпукаров.

Депутат Жанар Акаев сообщил, что вокруг Бишкека свободно продают контрабандные ГСМ.

«По словам экспертов, от контрабанды ГСМ бюджет в год теряет 5 миллиардов сомов. Вы увольте ответственных руководителей, а с новых потребуйте, чтобы остановили контрабанду. Например, по официальным данным, в Баткене с начала года зафиксировали 22 факта контрабанды», — сообщил нардеп.