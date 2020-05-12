Положенную силовикам компенсацию все-таки выплатят

Все положенные компенсации правоохранителям и военнослужащим, задействованным в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса, будут выплачены. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

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Он отметил, что ранее сказанные им слова на заседании парламента были вырваны из контекста.

«Имеются соответствующий закон, решения правительства, и мы их выполним. Проблем по данному вопросу нет. Денежные средства имеются», — заверил глава кабмина.

Он также подчеркнул, что проблем с выплатой пенсий, заработной платы, пособий и других социальных платежей нет.

Напомним, 30 апреля на заседании парламента премьер заявил, что милиционеры сами отказываются от дополнительных выплат, положенных им за работу во время чрезвычайного положения.