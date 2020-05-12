17:54
USD 78.00
EUR 84.38
RUB 1.06
Власть

Комитет по конституционному законодательству принял отчет премьер-министра

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрел отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о работе правительства за 2019 год.

Депутаты почти единогласно поддержали отчет главы кабмина. Против выступил Исхак Масалиев.

В разговоре с 24.kg парламентарий объяснил свою позицию тем, что правительству нельзя ставить удовлетворительную оценку, поскольку они неполностью выполнили свой план работ.

«Отчет кабмина считаю неудовлетворительным. В документе они пишут, что план работ выполнен всего лишь на 88 процетов. Он должен был быть выполненным на 100 процентов. Налоговая и таможня недобрали больше 2 миллиардов сомов. Соответственно, недофинансированным остался ряд отраслей. Поправки в бюджет на этот год мы уже вносили с учетом их предложения», — сказал Исхак Масалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152604/
просмотров: 392
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники в очередной раз пообещали покончить с контрабандой. Депутаты не верят
Мухаммедкалыя Абылгазиева обвинили в том, что он не дает работать чиновникам
Алтынбек Сулайманов упрекает премьер-министра в невыполнении обещанных реформ
Двое представителей МВД Кыргызстана в России заразились коронавирусом
Дефицит бюджета за 2020 год составит более 30 миллиардов сомов
Скандал с контрабандными схемами. Политическая воля нужна для их ликвидации
Выборы-2020. Инициатива о снижении избирательного порога до 3 процентов отозвана
Выборы-2020. Исхак Масалиев предлагает голосовать за кандидатов поименно
Это вопрос морали. Депутат о подарке Эркина Мамбеталиева для МВД
Выборы-2020. Исхак Масалиев назвал поправку о 9-процентном барьере провальной
Популярные новости
Режим ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане будет продлен. Из&nbsp;поздравления президента страны Режим ЧС в Кыргызстане будет продлен. Из поздравления президента страны
Семь пятниц на&nbsp;неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о&nbsp;правилах Семь пятниц на неделе. Мэр Бишкека сам себя опроверг, информируя о правилах
Правительство объявило 10&nbsp;мая для госорганов рабочим днем Правительство объявило 10 мая для госорганов рабочим днем
Президент Кыргызстана подписал закон об&nbsp;амнистии. Кто выйдет на&nbsp;свободу Президент Кыргызстана подписал закон об амнистии. Кто выйдет на свободу
Бизнес
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
12 мая, вторник
17:43
Дело Каныбека Осмоналиева. В чем обвиняют экс-депутата, рассказали в ГКНБ Дело Каныбека Осмоналиева. В чем обвиняют экс-депутата,...
17:41
Британцы, находящиеся в Кыргызстане, смогут вылететь на родину
17:27
Суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката на ГКНБ
17:03
Комитет по конституционному законодательству принял отчет премьер-министра
17:01
Кубанычбек Жумалиев хочет привлечь экс-прокурора к уголовной ответственности