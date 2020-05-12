Комитет по конституционному законодательству принял отчет премьер-министра

Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрел отчет премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева о работе правительства за 2019 год.

Депутаты почти единогласно поддержали отчет главы кабмина. Против выступил Исхак Масалиев.

В разговоре с 24.kg парламентарий объяснил свою позицию тем, что правительству нельзя ставить удовлетворительную оценку, поскольку они неполностью выполнили свой план работ.

«Отчет кабмина считаю неудовлетворительным. В документе они пишут, что план работ выполнен всего лишь на 88 процетов. Он должен был быть выполненным на 100 процентов. Налоговая и таможня недобрали больше 2 миллиардов сомов. Соответственно, недофинансированным остался ряд отраслей. Поправки в бюджет на этот год мы уже вносили с учетом их предложения», — сказал Исхак Масалиев.